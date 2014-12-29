背景资料：亚航QZ8501航班失联大事记

原标题: 背景资料：亚航QZ8501航班失联大事记

>>>滚动播报:马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

12月28日，印尼的国家搜索和救援机构准备出发搜寻亚航失联客机QZ8501。

亚洲航空公司一架从印度尼西亚飞往新加坡的客机失联。失联客机航班号为QZ8501。

东方网12月29日消息：亚洲航空一架从印尼泗水飞往新加坡的客机28日清晨与地面控制塔台失去联系，机上载有162人。多国在疑似失联地区印尼邦加勿里洞海域进行了十几个小时搜寻，由于当地气候条件恶劣，加之天色已暗，搜寻于当地时间28日下午5时暂时中止，29日凌晨早晨6时将重新开始。

28日早5时35分，QZ8501从印尼泗水朱安达国际机场起飞，按计划该趟航班应于8点30分抵达新加坡樟宜国际机场。

6时12分，航班曾要求避开围绕它的云雾，然后要求把航行高度提高到3.8万英尺(约11582米)。

6时16分，飞机仍出现在雷达系统上。

6时17分，飞机从雷达系统消失，与空中交通控制中心失去联系。

6时18分，空管察觉飞机已从雷达系统中消失，或许偏离航道。

7时28分，印尼空中交通控制中心采取适当措施，确认飞机与中心失去联系。7时55分，印尼空管通知有关当局。

11点41分，亚航发布第一份声明，确认QZ8501班机失联，并表示没有有关航班的信息，搜寻已经开始，亚航公布了亲属联络电话：+622129850801。同时，亚航Facebook及Twitter页面头像均改为灰色。

12点，有消息称一架飞机在印尼勿里洞岛东部坠毁，未确定具体坠毁位置，也未确认是失联的亚航飞机。几个小时后，这条消息被印尼交通部官员否认，并称搜寻仍在进行中。

13点，印尼交通部官员在雅加达机场举行新闻发布会证实，QZ8501航班当天早上与雅加达空管塔台失去联系，地点在加里曼丹爪哇海和爪哇岛之间。

13点23分，亚航发布第二份声明，表示QZ8501班机于早上7点24分失去联系。亚航还公布了航班飞机型号为A320-200，以及机上共有162人，包括155名乘客人员和7名机组人员。

14点，印尼和新加坡方面都表示展开救援工作。有卫星云图显示，客机失去联系时，附近区域的天气状况比较恶劣。

14点30分，中国驻印度尼西亚大使馆发表声明说，当天失联的亚航航班上没有中国公民。

15点，亚航失联航班QZ8501机组人员信息被公布，机长名叫Iriyanto，印尼人，拥有6100小时的飞行经验；副驾驶名叫Remi Emmanuel Plesel，法国人，2275小时飞行经验。

16点，马来西亚警方称，目前没有接获任何关于亚航QZ8501客机失联事件与恐怖活动有关的情报。

17点，印尼方面结束了28日对失联亚航QZ8501航班的搜索行动，29日的搜索将于当地时间早上6时恢复。

18点57分，亚航发布第三份声明，修正了有关乘客国籍的信息。亚航称，乘客中有149名印度尼西亚人，3名韩国人，1名英国人，1名马来西亚人，1名新加坡人。而机组人员中有6名印度尼西亚人和1名法国人。