亚航载162人航班失联 机上有16名儿童1名婴儿

原标题: 亚航载162人航班失联 机上有16名儿童1名婴儿

>>>滚动播报:马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

东方网12月29日消息：28日早晨，马来西亚亚洲航空公司从印尼泗水飞往新加坡的QZ8501次航班与地面失去联系，至今下落不明。

印尼交通部说，失联客机型号为空中客车A320—200。航班搭载155名乘客，包括138名成人、16名儿童和1名婴儿；按国籍分，分别为149名印尼人、3名韩国人、1名英国人、1名马来西亚人和1名新加坡人。中国驻印尼大使馆向印尼多方核实情况后确认，失联客机上没有中国公民。

印尼交通部一名官员说，客机与地面失去联络前，飞行员曾请求一条“不寻常”的航线，以躲避云层，随后与地面失联。亚航在一份声明中说，客机在飞行途中遭遇恶劣天气。客机失踪前，飞行员请求“偏离”原航线。印尼交通部表示，飞机失联前没有发出求救信号。

新加坡民航局确认，亚航客机在印尼空域与塔台失去联系，失联地点位于新加坡飞行情报区和印尼飞行情报区交界处东南200多海里处，即爪哇海上空。

事发后，据印尼媒体报道，一架飞机在印尼勿里洞岛东部坠毁，目前尚未确定具体坠毁位置。不过，这一说法未得到官方证实。

印度尼西亚国家搜救中心官员28日告诉新华社记者，因天气原因，当晚针对亚洲航空公司失联客机的搜寻工作已经暂停，将于次日早晨再次展开。

亚航总部位于马来西亚吉隆坡，是马来西亚两家大型航空运营商之一，也是马来西亚最大廉价航空运营商。

- 特写

空少曾为马航MH370航班祈福

起飞

16儿童1婴儿登机

28日凌晨5点，朱安达国际机场仍是一片繁忙的景象，不少准备搭乘早间航班的乘客早早前来。

17岁的高一学生尼克·乔万尼和家人等待乘机，尼克毕业于新加坡英华自主中学，刚刚获得了全额奖学金。一名英国男子带着2岁的新加坡籍女儿前往新加坡与亲人团聚。女孩的妈妈几天前陪着长辈先行返回了新加坡。

他们即将搭乘的是亚航QZ8501航班，从印度尼西亚泗水前往新加坡。这次飞行任务由空中客车A320-200机型承担。据亚航公布信息，这架飞机最后一次维修是在2014年11月16日。机长拥有6100小时飞行经验，副驾驶则有2275小时飞行经验。

当乘客们在候机厅等待登机时，乘务员奥斯卡·德斯诺和海如妮萨·法伍兹也在飞机上做登机检查，准备欢迎乘客们登机。奥斯卡是一个热情洋溢的年轻人，有很多朋友，对待工作认真热情。3月8日，马航MH370航班失联时，奥斯卡在社交网站上写道：“向飞北京的MH370航班祈福”。7月17日，马航MH17在乌克兰境内坠毁后，奥斯卡在社交网站上写道：“马航MH17客机失事，向遇难者家属致以诚挚哀悼，愿逝者安息。”最后，他祝愿马来西亚航空能够挺过这一年。

最终，有155名乘客登上QZ8501航班，其中包括138名成人，16名儿童和1名婴儿。飞机5点35分起飞，预计8点30分抵达新加坡樟宜国际机场。

失联

“飞机很可能遭遇不幸”

28日一大早，路易·西哈塔抵达樟宜机场，准备迎接从泗水回来的未婚夫。不久，他们将步入婚姻的殿堂。然而，在2号候机楼，路易发现降落时间早已过去，但未婚夫所搭乘的QZ8501航班显示的状态仍是“延误”。在漫长的等待后，显示牌上的指示从“延误”变成了“请前往信息中心”。

28日上午11点48分，亚航证实，从印尼泗水飞往新加坡的QZ8501航班，在7点24分与空管中心失去联络。印尼交通部官员哈迪·穆斯塔法称，航班在当地时间6点17分与塔台失去联系。失联地点在婆罗洲和勿里洞岛之间的爪哇海域。

13时10分，新加坡民航局发表声明，确认QZ8501航班失联。

正在前往视察水灾灾情的马来西亚总理纳吉布接受记者访问时说，他目前还未掌握更多关于此事的细节，只能确认客机在起飞后从雷达上消失。“这意味着，很可能这架飞机已遭遇不幸。”纳吉布说，“这是我目前知道的资讯，我们将会协助探查这架飞机发生了什么事。”

寻找

正锁定飞机确切位置

印尼国家运输安全委员会官员塔当·库尼安迪说，QZ8501航班最后确切位置，是在苏门答腊西岸勿里洞岛一带。印尼政府正在锁定该飞机最终确切位置。

印尼交通部高官佐科·穆加莫迪奥表示，QZ8501班机曾告知空管中心遇上浓厚云层，不久后即失联。佐科·穆加莫迪奥当天中午在新闻发布会上说，客机与地面失去联络前飞行高度为3.2万英尺(约9750米)，飞行员曾请求一条“不寻常”的航线，上升至3.8万英尺(约11500米)高度，以躲避云层，转向左边。随后与地面失联。

亚航发表最新通告表示，QZ8501航班在失联之前，因为遇上不良天气，曾要求偏离原定航线。“这架飞机当时按照原定飞行航线航行，因遇上天气状况，要求偏离。它在失联之前，仍处于印尼空管中心监管下。”

等待

47亲属机场焦急等消息

新加坡政府已启动樟宜机场集团危机管理中心。在樟宜机场2号航站楼，已有57名乘客的47名亲属聚集在这里，焦急地等待着亲人们的信息。樟宜机场方面称，已经为他们准备好航班前往印尼。

在泗水朱安达机场的应急中心，一名45岁的女士哭诉说，包括她的母亲和兄弟在内的7名亲属都在航班上。

海如妮萨·法伍兹的母亲罗哈娜向人们展示着全家福里女儿的照片，画面上，海如妮萨·法伍兹笑容恬静美好。奥斯卡·德斯诺的朋友和同事们纷纷在社交媒体上为他留言祈福，希望他能安全回家。

客机失联后，印尼、马来西亚、新加坡方面立即展开搜寻。

截至发稿时，印尼当局已停止当天对航班的搜救行动，第一天的搜救没有进展。焦急的亲属们仍在等待他们的亲人快些回家。(韩旭阳)

盘点

2014堪称航空史上黑暗一年，6起飞机事故致500多人遇难，400多人失踪。

2月11日

阿尔及利亚军机坠毁

地点：阿尔及利亚东北部地区

事故经过：准备迫降时坠毁

遇难者：77人

事故原因：疑为天气恶劣

机型：“大力士”军用运输机

3月8日

MH370失联

地点：马来西亚最终宣布飞机“终结”于印度洋

事故经过：从吉隆坡飞往北京的马航MH370航班失去联系

失踪者：239人 失联原因：未知

机型：波音-777

7月17日

马航MH17空难

地点：乌克兰顿涅茨克

事故经过：在万米高空疑似被武器击中

遇难者：298人

事故原因：疑似被武器击落

机型：波音-777

7月23日

澎湖空难

地点：中国台湾澎湖

事故经过：紧急迫降时坠毁

遇难者：48人

事故原因：疑为天气原因

机型：ATR72-500型民用客机

7月24日

马里空难

地点：非洲马里

事故经过：客机撞击地面坠毁

遇难者：116人

事故原因：疑为天气原因

机型：麦道-83

8月10日

德黑兰空难

地点：伊朗首都德黑兰

事故经过：飞行员在驾驶客机滑行至跑道尽头时，起飞几秒后即坠毁

遇难者：至少39人

事故原因：疑因发动机故障

追问1

失联客机为何躲避云层？

闯入积雨云很可能遭雷击，飞行员必须及时绕行

印尼交通部高官透露，QZ8501航班曾告知空管中心遇上浓厚云层，不久后即失联。从目前报道来看，积雨云似乎与航班失联有关。

北京航空法学会常务副会长兼秘书长张起淮对新京报记者表示，“积雨云实际上就是雷暴，在天上遇到积雨云的感觉就像放鞭炮一样噼啪作响，还有闪光，飞机若遇到积雨云没躲开可能会被强雷电击中受损，飞机即便是靠近也会受波及。”

华北空管局总工程师颜晓东指出，孤立的积雨云相对范围比较小，但邻近赤道的热带地区，若天气比较差，那么积雨云面积会比较大。

积雨云虽然可以探测，但张起淮指出，积雨云也在运动中，而且积雨云面积如果很大不容易绕过，失联客机飞行员曾要求提高飞行高度至38000英尺，这是很高的高度，可见这块积雨云面积之大。

追问2

绕行积雨云到底有多难？

是飞行员基本技能，飞行员或因侥幸心理误操作

颜晓东解释说，积雨云是飞机最忌讳的天气之一，飞行员一般要避开积雨云边缘10公里以上距离，才比较安全。“绕行积雨云是飞行员基本技能，特别对于东南亚航空公司，他们频繁应对这种天气，经验会更好。”

张起淮表示，目前公布了两张航图，从上面可以看出，该航班紧挨雷雨，这种情况下，飞行员如果不能严格按照飞行要求规避或改变航线，很可能会进入积雨云，造成飞机颠簸或其他问题，以致最终引发空难。

张起淮还指出，遇到积雨云时有违规操作可能性，“飞行员有时会抱侥幸心理，虽然规则要求躲避积雨云要绕行很长距离，但当飞行员发现雷达上出现一大片红色标志，即积雨云时，可能会擦边躲避积雨云，甚至能听到很响的雷击声，飞行员之所以这么做是因为绕行距离短，时间消耗少，且还可能会有节油奖励。”

追问3

客机为何不发求救信号？

遭雷击或坠海会自动发信号，所有设备可能失效

印尼交通部航空交通署长说，飞机在消失前，没有发出求救信号。

张起淮对新京报记者表示，一般情况下飞机坠毁海中或被雷电击毁都会发出信号。飞机若被雷电击毁，飞机上安装的警报设置会发出信号，另外，黑匣子遇到水也会发出信号，但目前这些都没有。

对于为何没有发出信号，颜晓东表示，这个现象令人费解，可能是两个原因。一种可能是飞机驾驶员不愿意和地面联系，另一种是飞机驾驶员没办法和地面联系，例如，所有的通讯设备同时失效。因为飞机和地面联系方式不仅是无线电，还有空地数据链和卫星，即便一种设备出问题，其他仍可和地面联系。

“飞机和地面空管是不间断联系，遇到任何特殊情况，只要是有手段可用，会有足够时间与地面联系，”颜晓东说。

追问4

失联客机搜寻难度多大？

印尼主导搜寻工作，搜寻难度比马航MH370低

截至发稿时，QZ8501航班失联已达18小时，但仍没发现客机踪迹。

失联航班所属的亚航虽然是马来西亚航空公司，但航班起飞地为印尼泗水，航班失联时仍处于印尼航空情报区，且航班上的乘客和机组人员主要是印尼人，因此此次失联客机由印尼主导搜救。

此次航班失联，印尼方面处理比较及时，动员所有过往船只，并调用飞机搜寻，尽快确定搜救范围。

张起淮表示，另外一点很重要就是，印尼快速公布信息，并在第一时间宣布飞机失联，有利于及时救援和进行其他善后举措。

张起淮认为，这架飞机搜寻难度会比马航MH370低，因为在印尼海域比较有利于搜索，再加上派出飞机，目前要抓紧白天时间搜索，容易发现漂浮物，进入夜晚增加难度。 新京报记者 王晓枫

追问5

廉价航空安全系数偏低？

机票是否廉价与客机是否安全无必然联系

马来西亚亚洲航空公司客机失联的消息让人揪心，让廉价航空公司是否安全的话题再度升温。

关于安全问题，目前没有证据表明，廉价航空公司安全系数必然偏低。譬如作为廉价航空公司的澳洲捷星就获独立航空评级网站Airlineratings.com最高7星的评级，其安全性丝毫不输大型航空公司，而越南廉价航空公司VietJet Air的评级仅有3星。亚航此前评级为4星，目前安全评级为“待定”状态。

业内人士说，机票是否廉价跟民航客机是否安全没有必然联系。