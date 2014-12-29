意大利渡轮失火 乘客名单中无中国公民

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东方网12月29日消息：中国驻意大利使馆28日说，意外交部证实，当天早晨在希腊海域失火的意大利渡轮乘客名单中没有中国公民。目前事发渡轮上已有110多名乘客获救。

出事的意大利籍“诺曼大西洋”号渡轮隶属于意大利格里马尔迪公司，由希腊阿内克公司租用及管理。阿内克公司说，事发时，船上共有478人，包括422名乘客和56名船员。

另据希腊海岸警卫队的消息，截至目前，已有约100名乘客经由3架直升机转移到参与救援的船只上，另有14名乘客已搭载直升机飞往意大利，对船上其他人员的救援仍在进行，暂无人员受伤或失踪的消息。目前，约有12艘快艇、一艘游艇、一艘拖船和数艘集装箱船在出事渡轮周围组成了环状救援圈，但由于事发海域有8至9级大风，加之雨大浪高，救援行动进展缓慢。

当地时间28日晨6时左右，从希腊西部帕特雷出发驶往意大利中东部安科纳的“诺曼大西洋”号渡轮，在行驶到希腊西北部科孚岛附近海域时，船上一个车库起火，因火势无法控制，船长随后下达弃船指令。

意大利海上运输部门数据显示，事发船只建造于2009年，长约186米，宽26米。