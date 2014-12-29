亚航失联客机上部分人员照片曝光[组图]

原标题: 亚航失联客机上部分人员照片曝光

>>>滚动播报：马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

东方网12月29日消息：28日早晨，马来西亚亚航航班QZ8501与地面失联，机上共162人，有155名乘客，无中国公民。印尼官员说，飞行员为躲避云层，曾请求一条“不寻常”的航线。媒体称，事发后一架飞机在印尼勿里洞岛东部坠毁，但官方未证实此说法。印尼民航局已经展开搜救行动。图为亚洲航空公司（Air Asia）A320型客机资料图。





航班搭载155名乘客，包括138名成人、16名儿童和1名婴儿；按国籍分，分别为149名印尼人、3名韩国人、1名英国人、1名马来西亚人和1名新加坡人。图为本次失联的亚航QZ8501航班机长伊里延多的照片，发布他女儿安吉拉的社交媒体上。据亚航公布信息，这架飞机最后一次维修是在2014年11月16日。机长拥有6100小时飞行经验，副驾驶则有2275小时飞行经验。





图为亚航的空姐海达尔法兹，她在本次失联的亚航QZ8501航班中工作。

失联的亚航QZ8501航班上的空姐妮萨生活照。 图片来自Instagram





妮萨与她的男朋友。





妮萨的Instagram最近一次更新是一周前，其中一张照片的主体是一张纸，贴着飞机舷窗，上面是手书的英文：I Love You From 38000 ft(我爱你，在38000英尺高空)。她通过此举似乎是向心上人示爱。

据12月28日报道，一名疑似亚航失联客机QZ8501机组人员（空少）照片曝光。报道称，“Oscar Desano” 被列入28日亚航失联客机机组人员名单。平安夜当晚，Oscar Desano在其Twitter账户上写道：祝所有过节的朋友们圣诞快乐。

7月17日，在MH17被地对空导弹击落后，Oscar Desano写道：马航MH17客机失事，我很难过，马来西亚在一年内已经发生2起重大航空事故了。3月8日，他写道：向飞北京的MH370航班祈福。

哈纳，她的女儿khairunisa（照片中左一）在失联的亚航QZ8501航班中。





西达尔塔路易斯，25岁，她到达樟宜国际机场等待她的未婚夫的消息。她未婚夫搭乘了失联的亚航QZ8501航班。





昨日，印尼民丹岛，印尼海军救援队参加亚航QZ8501搜寻任务。对失踪航班的大规模搜索行动已因恶劣天气暂停。预计北京时间12月29日早上八点再度开展。

搜索人员站在搜索直升机旁，对失踪航班的大规模搜索行动已因恶劣天气暂停。预计北京时间12月29日早上八点再度开展。