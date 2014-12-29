俄罗斯恢复向乌克兰供煤电：“证明普京的善意”

原标题: 俄罗斯恢复向乌克兰供煤电：“证明普京的善意”

东方网12月29日消息：俄罗斯政府27日确认，应乌克兰方面请求，俄方已经恢复向乌方供应煤炭和电力，不实行预付款机制。这是俄罗斯三年内首次向乌克兰供应煤和电。俄方官员说，希望此举有助确保对克里米亚的能源供应稳定。

未收到预付款即向乌方供应煤电

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的新闻发言人德米特里·佩斯科夫告诉塔斯社记者，向乌克兰供应煤电的决定“证明了普京向乌克兰民众提供切实支持的善意，尤其在新年到来之际”。

佩斯科夫证实乌克兰媒体有关俄罗斯对乌煤电供应已经启动的报道。

这名发言人说，普京在先前的艰难时期便承诺，绝不放弃支持乌克兰民众的一贯政策。鉴于眼下严峻的能源形势，普京决定在未收到预付款的情况下向乌方供应煤电。

俄罗斯副总理德米特里·科扎克说，为帮助乌克兰摆脱能源困境，俄方决定每月向乌方供应50万吨煤炭。如果双方能够进一步达成一致，俄方可以把煤炭供应量翻倍，提高至每月100万吨。

未就能源供应议题签署任何协议

俄罗斯和乌克兰方面都没有公开煤电供应协议的细节。科扎克告诉俄罗斯24小时新闻电视台记者，希望俄方这一决定能够帮助确保“对克里米亚的可靠能源供应”。他承认，乌方并未向俄方作出承诺，双方也没有就涉及克里米亚的能源供应议题签署任何协议。

不过，他暗示，俄方已经“私下”得到乌克兰保证，今后几个月漫漫寒冬中，乌方将确保克里米亚的供电和供暖。“他们这么说，我们就相信他们，”科扎克说。

俄罗斯与乌克兰今年能源纠纷不断。俄罗斯年初取消对乌克兰的天然气优惠价格，要求乌方偿还拖欠的巨额债务。乌当局认为，俄罗斯在借天然气问题施压，对乌克兰实行“经济侵略”。

由于双方分歧巨大，俄罗斯今年6月停止向乌克兰供气。在欧洲联盟调解下，两国10月底达成一份为期6个月的供气协议。根据协议，乌方年底前将偿还俄方31亿美元债务并支付天然气预付款15亿美元，俄方则保证整个供暖季向乌方输气。

乌总统或把“克里米亚因素”当筹码

乌克兰《乌克兰真理报》分析，乌克兰总统彼得罗·波罗申科似乎有意把“克里米亚因素”当做筹码，增强与俄方能源谈判时讨价还价的能力。

克里米亚今年3月脱离乌克兰、并入俄罗斯。不过，克里米亚半岛唯一的陆上线路通往乌克兰，包括电力和水在内，大部分资源仍然依赖乌克兰供应。

受电力危机影响，乌克兰新近对包括克里米亚在内的地区实行定量配给供电。 23日，乌克兰政府曾短暂中断对克里米亚供电。26日，乌克兰能源部以克里米亚未能按要求节约用电为理由，一周内第二次切断对这一地区的电力供应。同一天，乌克兰铁路公司宣布，考虑到克里米亚安全局势不断恶化，乌克兰将暂停通往克里米亚的铁路客运和货运服务。

政治分析师认为，先前的供电中断和切断交通都是“克里米亚因素”的表现形式，而俄方也作出一定让步。