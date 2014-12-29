马来总理纳吉布就失联客机表态：悲剧或已发生

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>>>滚动播报：马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

东方网12月29日消息：据央视报道，马来西亚总理纳吉布就亚航失联客机表态称：“我目前不知道太多细节，但悲剧可能已经发生。”

由印尼泗水飞往新加坡的亚航QZ8501航班当天早上与雅加达空管塔台失去联系，失联时间是今天北京时间7时17分。