饥饿海豹捕杀章鱼 遭激烈反抗[组图]

原标题: 饥饿海豹捕杀章鱼 遭激烈反抗 (1/9)

东方网12月29日消息：美国摄影师安德鲁·李日前到加州亨廷顿沙滩（Huntington Beach）波沙奇卡湿地(Bolsa Chica)保护区旅行时，抓拍到惊人一幕：海豹大战章鱼。当时，这只饥饿海豹想拿章鱼当大餐，尽管后者激烈反抗，但最终还是难逃被吞命运。 53岁的李趁日出之前来到波沙奇卡湿地保护区，原本只想抓拍鹈鹕潜水捕鱼场景的他却看到一只海豹从海中进入湿地，在鸟类中引发混乱。所有鹈鹕远远飞开，为此李决定拍摄海豹。





李说：“我看到海豹在水面上起伏，好像在与什么东西争斗。最终，我发现那是一只章鱼。这场大战持续了很长时间，章鱼紧紧将自己裹在海豹的脸上，它的8条触须完全封住了海豹的鼻子和嘴巴。海豹不断潜入水下再浮出水面，以便摆脱章鱼的触手。” 图为海豹首先发现了猎物，决定将其当作早餐，为此对章鱼展开了追杀。（网页截图）





小章鱼似乎并不甘心被吞吃的命运，它极力用触须封闭海豹的脸。但这些努力似乎都是徒劳的。（网页截图）





李还描述称：“我以前从未看到过这样的场景。海豹好像是为了惩罚或戏耍章鱼，使劲摇晃自己的头，章鱼也像飞盘一样摆动。当章鱼落入海豹嘴里后，依然极力挣扎着。海豹未能吞下章鱼，为此它又将其吐出来，然后再次狂甩以驯服章鱼。”图为由于章鱼极力挣扎，海豹想要吃掉它很困难。（网页截图）





这场大战爆发在加州亨廷顿沙滩波沙奇卡湿地保护区内。（网页截图）





海豹试图吞吃章鱼的情景引发骚动。（网页截图）





经过数次尝试，海豹终于吞下了章鱼。它将对手抛入空中，长大嘴巴，将章鱼整只吞下。此后，这只海豹来回游了数次，好像在炫耀胜利。（网页截图）





经过激烈战斗，海豹最终杀死了对手。（网页截图）





李说，能够见证这场非凡的水上大战非常荣幸。（网页截图）