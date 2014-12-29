防止流浪汉露宿广场 法国下令将长凳"关进笼子"

原标题:防止流浪汉露宿广场长凳，法国一市长下令将长凳“关进笼子”

图片说明：当地时间12月24日，法国安古兰市长下令用金属栅栏围起多处长凳。

东方网12月29日消息：近日，法国西南部城市安古兰（Angoulême）市中心广场上的长椅都被“关进了笼子”，因为当地市长认为这样就能防止流浪者进入市中心并露宿于长凳上。

据法国24电视台报道，现年34岁的安古兰右翼市长泽维尔·博纳丰（Xavier Bonnefont）下令于平安夜（12月24日）用金属栅栏将是重金几处公共长凳围起了，如同笼子一般。

安古兰负责安全的副市长乔尔·吉顿（Joel Guitton）对于市长这一决定解释称，因为这些长凳“几乎全被那些经常喝酒的人占领了”，当地商家曾向有关部门投诉称，这些醉酒的流浪者的一些行为会影响生意。

据当地媒体此前报道称，这些长凳位于安古兰的战神广场（Champ de Mars），而这一广场已经变成了当地流浪者打架斗殴的固定场所，打架原因通常都是由毒品引发的。因此，在长凳上安装笼子这一举措受到了广场上一些业主的欢迎。一名摊位老板表示，“这是一个来防止酒鬼们影响公共秩序的好办法。”

但此举在社交网络及媒体引起了许多不满之声，不少当地市民也对此感到困惑与愤怒。网友将这些笼子称作为“反流浪者笼子”。批评人士称，这位市长对于那些无家可归之人根本没有同情心，尤其是在平安夜当天装上这些笼子。还有不少人表示要进行抗议游行，甚至无论市政府是否赞成，都要将这些笼子强行拆除。

安古兰前社会党议员、博纳丰的政治对手吉拉姆·加罗特（Guillaume Garot）表示，“太丢脸了，法国不是这样的。”

战神广场的设计师亚历山大·谢墨托夫（Alexandre Chemetoff）对于市长此举进行了猛烈抨击称，此举是“可耻且不恰当的”。他对当地媒体表示，此举只能证明这是一个“政策败笔”，因为此举暗示了“唯一安全的地方是剩下自己家了”。

“当这个法国城市开始采取措施，将长凳用笼子围起来以防止流浪者时，这个城市的圣诞精神一定‘供不应求’了。”英国《镜报》评论称。

据英国镜报28日报道，安古兰市长于26日突然下令拆除这些笼子。而在当地市政府拆除这些笼子之前，有一处笼子已经被一些青少年强行拆除了。

安古兰市长发言人对法新社表示，拆除这些笼子只是“暂时的措施”，这些笼子之后仍旧会被安装回去。