亚航客机失联的8个已知与1个未知

原标题: 亚航客机失联的8个已知与1个未知

>>>滚动播报：马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

东方网12月29日消息：据新华社“新华国际”客户端报道，28日早晨，马来西亚亚洲航空公司从印度尼西亚飞往新加坡的QZ8501航班起飞后42分钟与地面控制塔失去联系。目前这架搭载162人的客机失联已超过12小时，印尼方面在疑似失联海域没有发现客机踪迹，已经停止搜救行动。

目前哪些事实可以确定，又有哪些疑问？新华国际为您盘点亚航失联航班的已知与未知。

【已知】

1、失联时间：QZ8501航班北京时间6时35分从印尼泗水起飞，本应于北京时间8时30分抵达新加坡樟宜机场，但客机在起飞42分钟后与印尼控制塔失去联系。失联前客机并没有发出紧急求救信号。

2、失联地点：新加坡民航局说，航班失去联络时，位于印尼飞行情报区内，地点在新加坡飞行情报区和印尼飞行情报区交界处东南200多海里处。

3、失联机型：失联客机制造商空中客车公司发布新闻公报说，失联的空客A320-200客机生产序列号为3648，注册号为PK-AXC。这架客机装有CFM 56-5B发动机，于2008年10月下线并交付于亚航，至今累计飞行时间约2.3万小时。最近一次保养是在今年11月16日。

4、机上人员：亚航印尼分公司公布的信息是，失联客机上有155名名乘客和7名机组人员。亚航“脸书”账号当地时间下午6点54分更新了失联航班上的乘客国籍构成。在155名乘客中，有149名印尼人，3名韩国人，1名马来西亚人，1名新加坡人和1名英国人。机组人员中，6人为印尼人，1人法国人。

5、飞行员：失联客机机长Iriyanto，印尼人，有6100小时飞行经验，副驾驶名叫Remi Emmanuel Plesel，法国人，累积飞行时间为2275小时。

6、有无国人：中国驻印度尼西亚大使馆28日发表声明说，失联亚航航班上无中国公民。

7、搜索进展：印尼已派出船只前往疑似失联地点勿里洞岛与西加里曼丹省坤甸市之间海域搜寻。新加坡与马来西亚已经派出军舰和飞机参与搜救。印尼交通部28日晚间宣布，因天气原因，当地时间下午5点30分暂停搜寻工作，29日早7点将继续搜救。

8、谁主导搜救：马来西亚交通部长廖中莱28日在吉隆坡机场举行的新闻发布会上说，目前搜救工作由印尼主导。

【未知】

失联原因：飞行员在客机失联前曾向印尼空管人员要求偏离原定航线，并从约9700米的高度拉升到约11500米高度，以躲避恶劣天气。因此有人猜测是因为客机遇上雷暴天气。但有专家认为，当时的天气状况不算恶劣，风力不大，云层也不厚，飞机似乎不需要偏离航线。

不过，印尼空军发言人表示，客机疑似失联区域天气条件不佳，目前不能确定飞机发生了何种情况。

马来西亚警方表示，目前没有任何情报显示，亚航客机失联与恐怖活动有关。