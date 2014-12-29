韩媒：亚航客机失联 机上3名韩国人系一家三口

原标题: 韩媒：亚航客机失联 机上3名韩国人系一家三口

>>>滚动播报：马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

图片说明：失联航班上的人员名单。（网页截图）

东方网12月29日消息：据韩国《中央日报》报道，亚航客机QZ8501航班于12月28日失联，乘客除3名韩国人之外，还有149名印度尼西亚人，新加坡、马来西亚、法国人各一名。经证实，这三名韩国人分别是37岁的朴成范和34岁的李京华夫妇和他们刚出生11个月的女儿朴尤娜。

据报道，亚航方面表示，客机于当地时间28日上午5点35分从印度尼西亚泗水朱安达国际机场起飞，6点12分左右在爪哇海上空向雅加达管制塔发出请求，称飞机遭遇恶劣天气为躲避云层，需要变更航线，并要求将飞行高度变为38000英尺(约合11582米)，并报告了遭遇闪电的记录。

根据专业追踪全球天气情况的“地球网络(Earth Networks)”公司的消息，上午6点9分至6点20分之间，QZ8501航线附近曾出现过数次闪电。航空专家称，闪电很少能给航空安全造成严重影响，但会导致飞机导航系统故障、瞬间失去方向感等问题。客机在上午6点16分出现在雷达上之后，从17分时开始与地面失联。

印度尼西亚政府发布称，客机上个共有155名乘客和7名乘务员，乘客除3名韩国人之外，还有149名印度尼西亚人，新加坡、马来西亚、法国人各一名。经证实，这三名韩国人分别是朴成范(音，37岁)、李京华(音，34岁)夫妇和他们刚出生11个月的女儿朴尤娜(音)。

随着搜索现场天色渐晚，印度尼西亚和马来西亚的搜索工作宣告暂停。两国已经派遣搜索小组前往爪哇海事故现场。韩国政府决定举行非常对策会议，紧急派遣迅速应对小组，并考虑派遣警哨机前往支援搜救工作。