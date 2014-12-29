英媒：2014年伦敦房价过热 2015或零增长率

原标题: 英媒：2014年伦敦房价过热 2015或来零增长率

图片说明:伦敦很多地区2014都出现超过20%的房价增幅。

东方网12月29日消息：据外媒报道，英国大型房贷公司Halifax的年终统计数据显示，2014年英国房价平均升幅达到8.5%，即平均升值1.6万英镑。其中伦敦涨幅高企，但2015奶牛，可能迎来零增长率。

报道称，伦敦是全英2014房价高速攀升的龙头，特别是诸如伦敦东南郊格林尼治等地区的房价更是年度涨幅达到25%； 与此同时，最新专家预测则认为火热的伦敦房市2015可能迎来0%增长年。

市场分析人士指出，政府有关决策人必须清楚意识到潜在的泡沫风险。

英国政府方面则表示，英格兰央行掌握有足够防止泡沫形成的工具。

根据Halifax的数据，全英平均单位房价2014年末前达到约21万英镑；这一数据与其它一些统计渠道的数据略有出入。

名列2014全英房价涨幅排行榜榜首的10个地区中只有西南萨郡的克罗利不属伦敦大市区之内。英格兰北部、中西部、威尔士和苏格兰的房价涨幅则相形见拙。西北曼彻斯特大市区内的贝利，平均房价跌幅达到4.8%。

伦敦或迎0%增长

分析人士指出，2014年在伦敦和英格兰东南经济复苏明显、房价反弹强劲同时，英格兰中西部和北部，以及威尔士和苏格兰一些地区由于失业率继续高企而房价继续疲软。 有些地方甚至继续出现房价跌幅。

最近，包括商务大臣凯博尔在内的很多经济专家都警告说，如果政府不采取措施，英格兰东南和伦敦大市区许多地方已经开始出现房价泡沫迹象。

英格兰央行行长卡尔尼2014年第三季也在议会听证会上表示，需要对房价飞涨保持警觉。

有迹象显示，火热的伦敦和英格兰东南地区房地产市场在2014最后一个季度开始出现放缓迹象。

上周公布的皇家特许测量师学会统计分析结果预测，2015年全英平均房价增幅约为3%，而伦敦的房价增幅将接近于0%。

2014英国房价涨幅排行榜

榜首

格林尼治(伦敦东南郊)24.6%

伊岭(伦敦西郊)24.5%

克罗利(西南萨郡)22.4%

塔村(伦敦东城)22.0%

泰晤士畔金斯顿(伦敦西南郊)21.4%

榜末

贝利(大曼彻斯特市)-4.8%

基斯利(西约克郡)-4.4%

纳尼顿(沃里克郡)-3.2%

新港 (威尔士)-2.9%

特伦特河畔斯特克(英格兰中部)-2.6%