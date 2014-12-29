外媒评选2014最震撼太空图片[组图]

原标题: 外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）

东方网12月29日消息：据英国广播公司(BBC)报道，在过去的一年中，人类航空事业取得许多进展，这期间的壮丽宇宙图片，让人们对浩瀚宇宙充满渴望。BBC评选了年度最震撼的太空摄影，回顾这一年的航天成就。

入选的图片包括“好奇号”火星探测器传回的照片、宇航员的自拍和“罗赛塔”飞行器拍下的彗星近照等等。

图：“好奇号”火星探测器用自己机械手臂末端的照相机拍摄多张图片，这其中就有“自拍照”。