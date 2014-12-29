外媒评选2014最震撼太空图片[组图]
2014年12月29日 10:24 来源:中新网
原标题: 外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
东方网12月29日消息：据英国广播公司(BBC)报道，在过去的一年中，人类航空事业取得许多进展，这期间的壮丽宇宙图片，让人们对浩瀚宇宙充满渴望。BBC评选了年度最震撼的太空摄影，回顾这一年的航天成就。
入选的图片包括“好奇号”火星探测器传回的照片、宇航员的自拍和“罗赛塔”飞行器拍下的彗星近照等等。
图：“好奇号”火星探测器用自己机械手臂末端的照相机拍摄多张图片，这其中就有“自拍照”。
原标题：外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
8月7日，“好奇号”探索火星是否曾存在水。
原标题：外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
欧洲“罗塞塔”飞船在追寻彗星十年后，终于进入目标彗星轨道。
原标题：外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
“罗塞塔”探测器拍摄到的彗星地形。
原标题：外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
德国宇航员亚历山大·格斯特的太空自拍照。
原标题：外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
今年，SpaceX三次为国际空间站进行货运补给。
原标题：外媒评选2014最震撼太空图片 展现壮丽宇宙（组图）
10月28日，轨道科学公司运载“天鹅号”飞船的火箭发生爆炸。