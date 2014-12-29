最新安全指数：全球十大最危险航空公司[组图]

原标题: 全球航空公司哪家最安全？（组图）

东方网12月29日消息：印度尼西亚交通部12月28日说，马来西亚的亚洲航空公司一架从印度尼西亚飞往新加坡的客机当天失去联系，机上共有155人。今年以来全球共发生七件重大航空事故，飞行安全的担心又一次席卷而来。根据权威机构德国客机坠毁数据评估中心（JACDEC）2014年上半年发布的最新安全指数，我们将统计结果中最危险的十家航空公司公布。小伙伴们出门前，一定要擦亮眼睛看清楚哦！（注：安全指数越小越安全）

注册国家：土耳其；飞行安全指数：0.376；备注：6 宗机身毁损意外、188人死亡