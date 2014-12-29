外媒：美国专家称亚航班机失联或因出现结冰情况

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>>>滚动播报：马来西亚亚航从印尼飞新加坡客机失联

东方网12月29日消息：综合外媒报道，美国专家认为，雷雨坏天气可能是造成亚航QZ8501飞航班失联的因素之一。有专家更表示，飞机可能出现结冰情况，导致无法正常飞行。

《华盛顿邮报》引述前美国空军气象专家蒂姆·瓦斯盖兹的分析，他怀疑飞机遇上了结冰情形，不只增加飞机本身重量，更干扰了机翼导流。

瓦斯盖兹称，尽管有强风暴存在，但大气不稳定的强度不足以产生泰国剧烈的动荡或者微爆。他表示，天气可能是导致飞机失联的一个因素，或者是复合因素之一。他认为，如果天气是导致失联的因素之一，那么最可能的危险情况就是遇上了结冰。

大气资料显示，客机失联地点的气候极不良，有强雷夹杂风雨的情况。气象专家罗伊斯告诉《今日美国》，飞机消失时，飞行途经路线上有一连串的严重雷暴。

他表示，很难确定3.4万英尺的飞行高度是否足以让飞机躲过这样的恶劣气候条件，因为雷暴天气可能发生在很高的空中。因此，飞机可能遭遇剧烈震荡，强劲风切、闪电等，这一高度甚至会导致结冰。

亚洲航空(AirAsia)QZ8501班机于印尼当地时间28日从泗水飞往新加坡的途中失联。飞机失联前，航管人员曾收到班机讯号，表示飞机前方有云团，要求改飞其他路线，并爬升到3.8万英尺的高度，但航管中心拒绝请求，不久后，失去飞机讯号。