索马里极端组织一主要头目投降 被称为"情报富矿"

原标题: 索马里极端组织一主要头目投降 被称为"情报富矿"

东方网12月29日消息：受到美国政府通缉的索马里宗教极端组织“青年党”一名主要头目27日投降，当局期望从这名情报主管身上获取“青年党”的详细内幕。

【情报“富矿”】

美国政府把“青年党”列为恐怖组织，2012年悬赏共计3300万美元捉拿7名“青年党”高级头目，其中情报和财务主管扎卡里亚·伊斯梅尔·艾哈迈德·哈尔西“价值”300万美元。

多名索马里官员27日披露，哈尔西当天在索马里与肯尼亚、埃塞俄比亚交界的盖多州向警方投降。他在当地藏身于一座房子里。

“青年党”与“基地”组织有关联，2007年至2011年控制着索马里首都摩加迪沙大片地区。随后，在非洲联盟部队打击下，“青年党”被逐出摩加迪沙和其他主要城市。

不过，这支极端武装仍时常在索马里或邻国肯尼亚发动袭击，比如2013年9月肯尼亚首都内罗毕的韦斯特盖特购物中心袭击事件致死近70人。本月25日，多名“青年党”武装人员袭击非洲联盟驻索马里特派团位于摩加迪沙机场地区的驻地，致死3名非盟士兵和一名平民。

一名西方国家情报人员告诉法新社记者，哈尔西是“情报富矿”，如同“青年党百科全书”，有望使情报部门掌握这一组织的人员组成、行动手法和其他详细情况。

【决裂】

尽管哈尔西在“青年党”中位高权重，但是不清楚他最近数周或数月中是否仍是实权人物，原因在于“青年党”由于内部权力斗争出现分裂。

美国国防部和索马里政府9月初宣布，“青年党”最大头目艾哈迈德·阿卜迪·古丹当月1日在索马里死于美军空袭。古丹死前，“青年党”内部发生内讧，古丹除掉了许多对手。他死后，继任者仍然维持铁腕控制。一名索马里官员推测，哈尔西投降的原因可能是他与古丹派系决裂，难以继续在“青年党”立足。（惠晓霜）（新华社特稿）